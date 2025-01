O início do ano letivo de 2025, na rede municipal de ensino, segundo informações da Prefeitura Municipal de Rio Branco, está programado para o dia 10 de março, uma segunda-feira, logo após o Carnaval. A previsão foi confirmada pela Diretoria de Ensino, que ainda está definindo a data de abertura das matrículas.

Segundo o secretário interino da pasta, Paulo Machado, as inscrições devem ocorrer na segunda quinzena de janeiro.

VEJA TAMBÉM: Ano letivo de 2025 em Rio Branco começa dia 10 de março; matrículas ocorrem ainda em janeiro

A ideia é de que o processo de matrícula seja realizado por meio de um sistema online, mas caso isso não seja viabilizado a tempo, os pais ou responsáveis terão que ir pessoalmente às escolas para efetivar a inscrição dos estudantes.

O calendário escolar sofreu impacto direto em virtude do prolongamento do ano letivo de 2024, e foi atribuído a eventos atípicos ocorridos ao longo do ano, como a enchente do Rio Acre, seguida das queimadas, por exemplo. O transbordamento do rio e a necessidade de retirada das famílias de suas casas, inviabilizou o funcionamento de várias escolas, visto que algumas foram usadas como abrigos.

Além disso, as queimadas que afetaram a região de forma intensa no ano passado, comprometeram a qualidade do ar, expondo alunos e profissionais da educação a riscos à saúde, levando à suspensão temporária das aulas.

Diante dessas circunstâncias, o ano letivo de 2024, que deveria ter sido encerrado em dezembro, precisou ser estendido. A maioria das escolas concluirá suas atividades até 25 de janeiro e o restante até o dia 31. Em fevereiro, haverá um recesso escolar para os professores e demais profissionais da educação.

Com o término desse período de ajustes, a retomada das aulas em 2025 marcará o início de um novo ciclo, buscando normalizar o calendário escolar.

“A partir do dia 25 de janeiro, nós já temos a maioria das escolas encerrando o ano letivo. Vai ser estendido até 31 de janeiro, e, com esse encerramento, em fevereiro entraremos em recesso escolar. Já em março, no dia 9, dia 10, nós iniciamos o ano letivo”, informou Paulo Machado, secretário adjunto da Seme.