Com quase 150 kg, influenciador começa jornada para emagrecer: “Cansei de ser gordo”

O influenciador Daniel Cruz, que tem quase 100 mil seguidores nas redes sociais, compartilhou um vídeo nesta sexta-feira (3), para anunciar que decidiu iniciar uma jornada de emagrecimento.

Atualmente pesando 147 kg, Daniel disse que decidiu iniciar o processo principalmente em razão da família. “Eu cansei de ser gordo. Chega de deixar a saúde de lado. Chega de desculpas. Eu tenho uma família linda para cuidar e que depende de mim”, disse.

Na publicação, ele destacou que esse não será um processo fácil e que irá precisar do apoio de todos.

“Hoje começa uma nova jornada na minha vida, uma decisão que não é apenas sobre mudar minha aparência, mas sobre salvar minha própria vida. Estou com 146 kg, e sei que não é um caminho fácil, mas é necessário. É pela minha saúde, pela minha família, pelos meus amigos e por todos vocês que me acompanham. Quero estar aqui por muitos anos, alegrando, inspirando e compartilhando momentos com cada um de vocês. Essa luta não é só minha. Vou precisar do apoio de todos — da minha família, dos meus amigos e de vocês, meus seguidores, que sempre me motivam a seguir em frente. Vamos juntos nessa? Quero mostrar que é possível transformar a vida com dedicação, esforço e muito amor-próprio”, escreveu.

ASSISTA: