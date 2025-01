Com salários de quase R$ 14 mil, MPU lança concurso com vagas para o Acre; VEJA DETALHES

O Ministério Público da União (MPU) divulgou, nesta quarta-feira (8), um edital com 152 vagas para concurso público, entre elas, com oportunidades para o Acre.

Ao todo, o certame oferta três vagas, mais cadastro de reserva, para o Acre nos cargos de Analista, nas áreas de Direito, Administração e Polícia Institucional.

Com jornada de 40 horas semanais, os salários variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, dependendo do cargo. O concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com inscrições que iniciam em 13 de janeiro, e vão até o dia 27 de fevereiro, às 16h.

A taxa de inscrição para a realização da prova é de R$ 120 para o cargo de Analista e R$ 95 para os cargos de Técnico. Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

O certame será composto por diversas fases, a depender do cargo escolhido, sendo elas: prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, programa de Formação Profissional, Procedimento de Heteroidentificação.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 4 de maio, em todas as capitais brasileiras, incluindo Rio Branco.