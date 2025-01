Com vagas para o Acre, inscrições do concurso do Ibama começam na próxima semana; veja detalhes

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou, na última sexta-feira (24), o edital do concurso público para os cargos de analista administrativo e analista ambiental.

Ao todo, são oferecidas 460 vagas em todo o país, sendo 18 destinadas ao estado do Acre.

As inscrições começam a partir das 10h do dia 30 de janeiro e vai até as 18h do dia 18 de fevereiro, e o valor da inscrição para ambos os cargos é de R$ 95.

No estado, três vagas são para o cargo de analista administrativo e 15 para analista ambiental. Dessas, 14 estão relacionadas ao tema 1 (Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental) e uma ao tema 2 (Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre).

Os candidatos aprovados terão remuneração inicial de R$ 9.990,60, valor que inclui gratificações e um auxílio-alimentação de R$ 1 mil. A carga horária será de 40 horas semanais.

Para se inscrever, clique AQUI.