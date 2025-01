Concurso Banco do Brasil: saiba tudo sobre o cargo de nível médio

Um novo concurso Banco do Brasil é aguardado com expectativa e o cargo que exige apenas o nível médio de formação tem atraído a atenção de muitos concurseiros.

Vale lembrar que todos os aprovados na última seleção para o cargo de Escriturário/Agente Comercial, tanto em vagas imediatas quanto em cadastro reserva, já foram convocados, aumentando as chances de um novo edital em 2025.

Saiba tudo sobre o cargo de nível médio do concurso Banco do Brasil

O edital mais recente para o concurso do Banco do Brasil foi publicado em dezembro de 2022, sob organização da Fundação Cesgranrio.

Quantas vagas foram ofertadas?

Na ocasião, foram ofertadas 6.535 vagas de nível médio para o cargo de Escriturário. As oportunidades foram distribuídas entre as seguintes áreas:

3.300 vagas para Agente Comercial; e

3.225 vagas para Agente de Tecnologia.

As provas objetivas e de redação foram aplicadas no dia 23 de abril de 2023 e o resultado final já foi homologado. O certame seria válido até julho de 2024, mas o prazo de validade foi prorrogado até julho de 2025.

Lotações dos aprovados

É importante mencionar que as oportunidades para Agente Comercial foram válidas para todo o Brasil e para Agente de Tecnologia foram apenas para Brasília-DF e São Paulo-SP. Os candidatos concorreram por Macrorregião e Microrregião.

O edital dividiu o país em 57 macrorregiões e 158 microrregiões. O candidato, ao efetuar a inscrição, escolheu a macro e a microrregião para a qual desejava concorrer.

A macrorregião corresponde a uma área de maior abrangência, podendo um estado representar uma ou mais macrorregiões. A título de exemplo, o Acre, possuiu apenas uma macrorregião (macro 2), enquanto o Rio de Janeiro foi dividido em três macros (40, 41 e 42).

Já uma microrregião, corresponde a uma parte menor que está inserida dentro de uma macro. Ela pode representar um único município ou uma zona (grupo de municípios). Por exemplo, em São Paulo (macro 53), a microrregião 144 é formada apenas pelo município de Americana, enquanto que a micro141 é composta pelos municípios de Apiaí, Cesário Lange, Guareí, Juquiá, Paranapanema, Pereira, São Miguel Arcanjo, Sorocaba e Votorantim.

Confira a lista completa das UFs, macro e microrregiões do concurso Banco do Brasil!

Requisito de formação

Como requisito específico, o interessado apenas precisou ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

A exigência foi válida para qualquer uma das especialidades do cargo de Escriturário escolhidas pelo candidato no ato da inscrição.

Atribuições do cargo

Ainda segundo o edital de 2022, o aprovado no cargo de Escriturário precisou desempenhar as seguintes atividades diárias:

Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

Execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;

Preparação de correspondências;

Preparação e processamento de documentos;

Atualização de registros;

Resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;

Presteza e cortesia no atendimento ao cliente; manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda;

Execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

Recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;

Operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

Qualidade das informações prestadas;

Qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;

Adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.

Salário de um Escriturário

Atualmente, o salário inicial de um ocupante do cargo de Escriturário do Banco do Brasil é de R$ 3.622,23. No entanto, com o acréscimo de benefícios e participação nos lucros do banco, a remuneração pode ficar ainda mais atrativa, podendo ultrapassar R$ 8,7 mil por mês.

Confira os principais benefícios estabelecidos no acordo coletivo de trabalho 2024-2026:

Auxílio-refeição: R$ 50,46/dia (R$ 1.110,12/mês, considerando 22 dias úteis);

Auxílio-alimentação: R$ 874,78/mês;

13º Auxílio-alimentação: R$ 874,78;

Vale-cultura: R$ 50,00/mês;

Auxílio-creche/ Auxílio-babá: R$ 659,67/mês (até a idade de 71 meses);

Auxílio filhos com deficiência: R$ 659,67/mês (sem limite de idade);

Auxílio-funeral: R$ 1.486,04 (falecimento de cônjuge ou filhos menores de 18 anos);

Auxílio deslocamento noturno: R$ 152,94/mês (empregados cuja jornada de trabalho termine entre meia-noite e seis horas);

Vale-transporte: o banco concederá vale-transporte ou o seu valor correspondente.

Os empregados do Banco do Brasil ainda poderão fazer jus a outros benefícios, tais como:

Folga-assiduidade: 1 dia de ausência remunerada ao empregado que não tenha falta injustificada no período de 1 ano;

Ampliação da licença-maternidade: prorrogação por 60 dias;

Ampliação da licença-paternidade: prorrogação por 15 dias;

planos de saúde

Plano odontológico

Previdência complementar

Seguro de vida em grupo

Jornada de trabalho de 6 horas, com intervalo para repouso e alimentação;

Teletrabalho ou trabalho remoto

Saiba todos os detalhes sobre os salários e benefícios do concurso Banco do Brasil!

Com foram as provas?

As provas objetivas do último concurso Banco do Brasil foram compostas por 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de Conhecimentos Básicos e 45 questões de Conhecimentos Específicos, totalizando 100,00 pontos.

Cada questão apresentou cinco alternativas (A, B, C, D e E) sendo apenas uma única resposta correta.

A prova de Conhecimentos Básicos, totalizou 32,5 pontos:

a) Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 15,0 pontos;

b) Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0 pontos;

c) Matemática: 5 questões com valor de 1,5 pontos cada, subtotalizando 7,5 pontos;

d) Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0 pontos.

Já a avaliação de Conhecimentos Específicos totalizou 67,5 pontos:

a) Probabilidade e Estatística: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 7,5 pontos;

b) Conhecimentos Bancários: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 7,5 pontos;

c) Tecnologia da Informação: 35 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 52,5 pontos.

Foram eliminados do concurso Banco do Brasil aqueles que:

obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas

obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Básicos

obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos

obtiverem nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

Teve prova de redação?

Sim. A prova de redação foi a segunda etapa do certame e foi de caráter eliminatório. Os candidatos produziram texto do tipo dissertativo-argumentativo, com valor total máximo de 100 pontos.

Para avaliar esta etapa foram observados os seguintes pontos:

a) adequação ao tema proposto;

b) adequação ao tipo de texto solicitado;

c) emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto);

d) capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto;

e) pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).

Foi atribuída nota zero à redação do candidato que:

a) fugiu ao tipo de texto em prosa dissertativo-argumentativo;

b) fugiu ao tema proposto;

c) apresentou texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em forma de verso);

d) que assinou e/ou apresentou qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do(a) candidato(a);

e) foi escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade.

Foi eliminado o candidato que obteve nota inferior a 70 pontos na avaliação.

Qual foi o conteúdo cobrado nas provas?

As provas objetiva e discursiva do concurso Banco do Brasil foram aplicadas no dia 23/4/2023. Foram cobrados conhecimentos nas seguintes áreas:

Em comum para os dois cargos Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática Atualidades do Mercado Financeiro

Conhecimentos específicos de Agente de Tecnologia Probabilidade e Estatística Conhecimentos Bancários Tecnologia da Informação

Conhecimentos específicos de Agente Comercial Matemática Financeira Conhecimentos Bancários Conhecimentos de Informática Vendas e Negociação



Confira, a seguir, o conteúdo completo que foi cobrado nas provas para o concurso Banco do Brasil:

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa: 1 – Compreensão de textos. 2 – Ortografia oficial. 3 – Classe e emprego de palavras. 4 – Emprego do acento indicativo de crase. 5 – Sintaxe da oração e do período. 6 – Emprego dos sinais de pontuação. 7 – concordância verbal e nominal. 8 – Regência verbal e nominal. 9 – Colocação dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise)

1 – Compreensão de textos. 2 – Ortografia oficial. 3 – Classe e emprego de palavras. 4 – Emprego do acento indicativo de crase. 5 – Sintaxe da oração e do período. 6 – Emprego dos sinais de pontuação. 7 – concordância verbal e nominal. 8 – Regência verbal e nominal. 9 – Colocação dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise) Língua Inglesa: Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos

Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos Matemática: Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. 2 – Sistema legal de medidas. 3 – Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e compostas; porcentagens. 4 – Lógica proposicional. 5 – Noções de conjuntos. 6 – Relações e funções; Funções polinomiais; Funções exponenciais e logarítmicas. 7 – Matrizes. 8 – Determinantes. 9 – Sistemas lineares. 10 – Sequências. 11 – Progressões aritméticas e progressões geométricas.

Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. 2 – Sistema legal de medidas. 3 – Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e compostas; porcentagens. 4 – Lógica proposicional. 5 – Noções de conjuntos. 6 – Relações e funções; Funções polinomiais; Funções exponenciais e logarítmicas. 7 – Matrizes. 8 – Determinantes. 9 – Sistemas lineares. 10 – Sequências. 11 – Progressões aritméticas e progressões geométricas. Atualidades do Mercado Financeiro: Os bancos na Era Digital: Atualidade, tendências e desafios. 2 – Internet banking. 3 – Mobile banking. 4 – Open banking. 5 – Novos modelos de negócios. 6 – Fintechs, startups e big techs. 7 – Sistema de bancos-sombra (Shadow banking). 8- Funções da moeda. 9 – O dinheiro na era digital: blockchain, bitcoin e demais criptomoedas. 10 – Marketplace. 11 – Correspondentes bancários. 12 – Arranjos de pagamentos. 13 – Sistema de pagamentos instantâneos (PIX). 14 – Segmentação e interações digitais. 15 Transformação digital no Sistema Financeiro.

Conhecimentos específicos – Agente de Tecnologia

Probabilidade e Estatística: 1 – Representação tabular e gráfica; 2 – Medidas de tendência central (média, mediana, moda, medidas de posição, mínimo e máximo) e de dispersão (amplitude, amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação); 3 – Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade; 4 – Teorema de Bayes; 5 – Probabilidade condicional; 6 – População e amostra; 7 – Variância e covariância; 8 – Correlação linear simples; 9 – Distribuição binomial e distribuição normal; 10 – Noções de amostragem e inferência estatística

1 – Representação tabular e gráfica; 2 – Medidas de tendência central (média, mediana, moda, medidas de posição, mínimo e máximo) e de dispersão (amplitude, amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação); 3 – Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade; 4 – Teorema de Bayes; 5 – Probabilidade condicional; 6 – População e amostra; 7 – Variância e covariância; 8 – Correlação linear simples; 9 – Distribuição binomial e distribuição normal; 10 – Noções de amostragem e inferência estatística Conhecimentos Bancários: 1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 2 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 4- Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 5 – Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 – Noções de Mercado de capitais. 7 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 8 – Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 9 – Taxas de câmbio nominais e reais; 10 – Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 11 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12- Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 13 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 14 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 15 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 – Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações.17- Autorregulação bancária e Normativos SARB. 18 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 20 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 11.129, de 11/07/2022. 21 – Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.893, de 26/02/2021. 22 – Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 23 – Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 24 – ASG (Ambiental, Social e Governança): Economia Sustentável; Financiamentos; Mercado PJ.

1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 2 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 4- Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 5 – Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 – Noções de Mercado de capitais. 7 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 8 – Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 9 – Taxas de câmbio nominais e reais; 10 – Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 11 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12- Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 13 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 14 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 15 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 – Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações.17- Autorregulação bancária e Normativos SARB. 18 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 20 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 11.129, de 11/07/2022. 21 – Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.893, de 26/02/2021. 22 – Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 23 – Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 24 – ASG (Ambiental, Social e Governança): Economia Sustentável; Financiamentos; Mercado PJ. Tecnologia da Informação: 1. Aprendizagem de máquina: Fundamentos básicos; Noções de algoritmos de aprendizado supervisionados e não supervisionados; Noções de processamento de linguagem natural. 2. Banco de Dados: Banco de dados NoSQL (conceitos básicos, bancos orientados a grafos, colunas, chave/valor e documentos); MongoDB; linguagem SQL2008; Conceitos de banco de dados e sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD); Data Warehouse (modelagem conceitual para data warehouses, dados multidimensionais); Modelagem conceitual de dados (a abordagem entidade-relacionamento); Modelo relacional de dados (conceitos básicos, normalização); Postgre-SQL; 3. Big data: Fundamentos; Técnicas de preparação e apresentação de dados. 4. Desenvolvimento Mobile: linguagens/frameworks: Java/Kotlin e Swift. React Native 0.59; Sistemas Android api 30 e iOS xCode 10. 5. Estrutura de dados e algoritmos: Busca sequencial e busca binária sobre arrays; Ordenação (métodos da bolha, ordenação por seleção, ordenação por inserção), lista encadeada, pilha, fila e noções sobre árvore binária. 6. Ferramentas e Linguagens de Programação para manipulação de dados: Ansible; Java (SE 11 e EE 8); TypeScript 4.0; Python 3.9.X aplicada para IA/ML e Analytics (bibliotecas Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Scikit-learn).

Conhecimentos específicos – Agente Comercial

Matemática Financeira : 1 – Conceitos gerais – O conceito do valor do dinheiro no tempo; Capital, juros, taxas de juros; Capitalização, regimes de capitalização; Fluxos de caixa e diagramas de fluxo de caixa; Equivalência financeira. 2 – Juros simples – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 3 – Juros compostos – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 4 – Sistemas de amortização – Sistema price; Sistema SAC.

: 1 – Conceitos gerais – O conceito do valor do dinheiro no tempo; Capital, juros, taxas de juros; Capitalização, regimes de capitalização; Fluxos de caixa e diagramas de fluxo de caixa; Equivalência financeira. 2 – Juros simples – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 3 – Juros compostos – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 4 – Sistemas de amortização – Sistema price; Sistema SAC. Conhecimentos Bancários : 1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 2 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não-convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 4- Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 5 – Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 – Noções de Mercado de capitais. 7 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 8 – Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 9 – Taxas de câmbio nominais e reais; 10 – Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 11 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12- Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 13 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 14 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 15 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 – Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações. 17- Autorregulação bancária e Normativos SARB. 18 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 20 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 11.129, de 11/07/2022. 21 – Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.893, de 26/02/2021. 22 – Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 23 – Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 24 – ASG (Ambiental, Social e Governança): Economia Sustentável; Financiamentos; Mercado PJ.

: 1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 2 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não-convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 4- Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 5 – Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 – Noções de Mercado de capitais. 7 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 8 – Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 9 – Taxas de câmbio nominais e reais; 10 – Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 11 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12- Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 13 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 14 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 15 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 – Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações. 17- Autorregulação bancária e Normativos SARB. 18 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 20 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 11.129, de 11/07/2022. 21 – Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.893, de 26/02/2021. 22 – Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 23 – Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 24 – ASG (Ambiental, Social e Governança): Economia Sustentável; Financiamentos; Mercado PJ. Conhecimentos de Informática: 1 – Noções de sistemas operacionais – Windows 10 (32-64 bits) e ambiente Linux (SUSE SLES 15 SP2) 2 – Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office – Word, Excel e PowerPoint – versão O365). 3 – Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança. 4 – Proteção de estações de trabalho: Controle de dispostivos USB, hardening, antimalware e firewall pessoal. 5 – Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 6 – Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 7 – Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na Web. 8 – Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. 9 – Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram). 10 – Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. 11 – Fundamentos sobre análise de dados. 12 – Conceitos de educação a distância. 13 – Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo. 14 – Ferramentas de produtividade e trabalho a distância (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Google Drive e Skype).

Vendas e Negociação: 1 – Noções de estratégia empresarial: análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento 2 – Segmentação de mercado. 3 – Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. 4 – Gestão da experiência do cliente. 5 – Aprendizagem e sustentabilidade organizacional. 6 – Características dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 7 – Gestão da qualidade em serviços. 8 – Técnicas de vendas: da pré-abordagem ao pós-vendas. 9 – Noções de marketing digital: geração de leads; técnica de copywriting; gatilhos mentais; Inbound marketing. 10 – Ética e conduta profissional em vendas. 11 – Padrões de qualidade no atendimento aos clientes. 12 – Utilização de canais remotos para vendas. 13 – Comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. 14 – Política de Relacionamento com o Cliente: Resolução nº 4.949, de 30 de setembro de 2021. 15 – Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 16 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 17 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada).

Resumo concurso Banco do Brasil