Concurso Câmara Sena Madureira tem gabaritos divulgados; confira

Estão disponíveis os gabaritos das provas do concurso Câmara Sena Madureira, no estado do Acre, com oferta de 11 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva (CR).

Agora, o prazo para eventual interposição de recursos ficará aberto entre os dias 21 e 22 de janeiro, diretamente no site da banca organizadora, Unique.

Conforme o edital, as oportunidades são distribuídas entre cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais variam de R$ 1.500,00 e R$ 3.960,00.

Câmara de Sena Madureira – AC

Cargos e vagas do concurso Câmara de Sena Madureira

Nível fundamental

CARGO VAGAS SALÁRIO Auxiliar Legislativo – Serviços Gerais 2 + CR R$ 1.500,00 Auxiliar Legislativo – Vigia 4 + CR R$ 1.500,00

Níveis médio / técnico

CARGO VAGAS SALÁRIO Técnico Legislativo I – Administrativo 1 + CR R$ 2.640,00 Técnico Legislativo II – Motorista 1 + CR R$ 2.640,00 Técnico Legislativo III – Informática 1 + CR R$ 2.640,00

Nível superior

CARGO VAGAS SALÁRIO Analista Legislativo – Administrativo 1 + CR R$ 3.960,00 Analista Legislativo – Contabilidade 1 + CR R$ 3.960,00

Etapas do concurso Câmara de Sena Madureira

Os candidatos são avaliados por meio de provas objetiva e de títulos!

Prova Objetiva

A etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala e 0 a 110 pontos, dependendo da função desejada.

A prova foi constituída por 30 a 40 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, sendo uma a opção correta.

Prova de títulos do concurso Câmara de Madureira

Será considerado reprovado o candidato que não obtiver 50% de acertos na prova.

Prova de Títulos

A etapa, exclusiva para os cargos de nível superior, tem por objetivo valorar o conhecimento do candidato em função do grau de instrução adicional que o mesmo possui.