Concurso do Detran: Governo divulga mais uma etapa do certame; veja lista completa

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (7) o resultado de mais uma etapa do concurso público do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC).

A lista divulgada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça mostra os candidatos recomendados no exame psicotécnico, realizado no último dia 8 de dezembro de 2024.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto AOCP através do telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, de segunda a sexta-feira úteis, das 8h às 17h (horário de Brasília) ou também por meio do endereço www.institutoaocp.org.br.

CONFIRA A LISTA COMPLETA: