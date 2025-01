Concurso Ibama tem inscrições abertas; 460 vagas e salário de R$ 9,9 mil

Está aberto o período de inscrições do concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais)! O certame oferta 460 vagas de nível superior, com salário inicial de R$9.994,60.

As inscrições poderão ser realizadas no site da banca Cebraspe até às 18 horas do dia 18 de fevereiro. A taxa de participação tem valor de R$ 95,00 e o pagamento do boleto deve ser efetuado até o dia 20 de fevereiro.

As provas, por sua vez, devem ser aplicadas em 6 de abril de 2025. As etapas do certame serão aplicadas nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal. Saiba detalhes sobre locais de prova e lotação dos aprovados!

Em relação às vagas ofertadas, o edital contempla 460 oportunidades, distribuídas entre os cargos abaixo:

Analista Administrativo: 130 vagas;

Analista Ambiental – Tema 1: Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental: 318 vagas; e

Analista Ambiental – Tema 2: Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre: 12 vagas.

Como requisito, os candidatos deverão comprovar o nível superior completo, em qualquer área de formação. Veja todos os requisitos e atribuição dos cargos!

Concurso Ibama – Como não pagar taxa de inscrição

Conforme consta no edital de abertura do concurso Ibama, os interessados em obter a isenção no pagamento da taxa de participação poderão fazer a solicitação no site da banca Cebraspe no período entre as 10 horas do dia 30 de janeiro até as 18 horas do dia 5 de fevereiro de 2025 (horário de Brasília).

Confira quem poderá obter isenção total de pagamento do valor de inscrição e os documentos de comprovação exigidos:

1ª POSSIBILIDADE: CadÚnico a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; b) preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), nos termos do Decreto nº 11.016/2022.



2ª POSSIBILIDADE: doador de medula óssea atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação.



O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi deferida no período entre 11 a 13 de fevereiro de 2025. O interessado poderá, ainda, interpor recurso contra o indeferimento nos dias 12 e 13 de fevereiro.

A data final para pagamento da taxa, caso o indeferimento da isenção seja mantido, é o dia 20 de fevereiro de 2025.

