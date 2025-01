Concurso MPU: edital publicado, salários e mais; veja guia completo

Foi, finalmente, publicado o edital do concurso MPU (Ministério Público da União)! O certame oferta 152 vagas e cadastro reserva para os cargos de Técnico e Analista em diversas especialidades.

As inscrições poderão ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período entre 13 de janeiro e 27 de fevereiro de 2025. As taxas de participação possuem os seguintes valores:

Técnico do MPU: R$ 95,00

Analista do MPU: R$ 120,00

As provas, por sua vez, serão aplicadas em 4 de maio de 2025 em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal. Os aprovados receberão salários de até R$13.994,78.

Acompanhe, em vídeo, a análise completa do edital de abertura do concurso MPU:

Confira, a seguir, todos os detalhes do concurso MPU e acelere sua preparação para esta oportunidade!