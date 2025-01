Concurso PF Administrativo: o edital possui redação? Confira

A autorização do concurso PF Administrativo (Polícia Federal) foi concedida no 6 de dezembro de 2024 para cargos de níveis médio e superior, e uma dúvida que gira em torno dos concurseiros é se o certame poderá contar com redação!

De acordo com a portaria assinada pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, o certame será destinado à oferta de 192 vagas, a serem distribuídas da seguinte maneira:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas;

Nível superior Assistente social: 13 vagas; Contador: 9 vagas; Enfermeiro: 3 vagas; Médico: 35 vagas; Psicólogo: 6 vagas; Farmacêutico: 2 vagas; Nutricionista: 1 vaga; Estatístico: 4 vagas; Administrador: 6 vagas; Técnico em comunicação social: 3 vagas; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.



Com isso, a expectativa fica pela formação da comissão, definição da banca, assinatura do contrato e a publicação do edital. Vale ressaltar que a autorização deixa claro que o edital deve ser publicado dentro do prazo de seis meses. Ou seja, até junho de 2025.

Confira, abaixo, se o último edital do concurso PF Administrativo contou com a etapa de redação!

Resumo do concurso PF Administrativo