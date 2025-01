Concurso Sebrae está com inscrições abertas; iniciais de até R$ 14,9 mil

Está aberto o período de inscrições no concurso Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)! O certame oferta oportunidades de nível superior com salário inicial que ultrapassa R$ 14,9 mil.

As inscrições podem ser realizadas no site da banca Cebraspe até 24 de janeiro de 2025. As taxas de participação possuem valor de R$ 50,00. Vale mencionar que a data final para o pagamento da taxa de inscrição é 11 de fevereiro.

As provas, por sua vez, serão aplicadas no dia 16 de março de 2025. Saiba quais são os requisitos do concurso Sebrae e quem poderá concorrer às vagas ofertadas!

Realize sua inscrição no concurso Sebrae!

Panorama do concurso Sebrae

O edital do processo seletivo externo do Sebrae oferta 2 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para os seguintes cargos:

Perfil 1: Analista Técnico II –Auditoria Interna: 1 vaga + cadastro reserva;

Perfil 2: Analista Técnico II – Universidade Corporativa Sebrae : 1 vaga + cadastro reserva.

Conforme mencioando, a avaliação será realizada em Brasília/DF, no dia 16 de março de 2025. A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas e apenas uma resposta correta. A etapa valerá 50 pontos e será reprovada a pessoa candidata que obtiver nota inferior a 25,00 pontos.

Confira a estrutura das provas:

Os aprovados no certame receberão salário inicial equivalente a R$ 14.929,44, além de diversos benefícios.

Resumo do concurso Sebrae