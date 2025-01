Concurso Sebrae: inscrições encerram nesta sexta-feira; até R$ 14,9 mil

O período de inscrições no concurso Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) está encerrando e os interessados no certame devem ficar atentos para não perder esta oportunidade!

Isso porque as candidaturas poderão ser realizadas somente até a próxima sexta-feira, 24 de janeiro, às 18 horas (horário de Brasília). A taxa de participação tem valor de R$ 50,00 e a data final para o pagamento do boleto é 11 de fevereiro.

Inscreva-se no concurso Sebrae!

As provas, por sua vez, serão aplicadas no dia 16 de março de 2025. O processo seletivo externo do Sebrae oferta 2 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para os cargos abaixo:

Perfil 1: Analista Técnico II –Auditoria Interna: 1 vaga + cadastro reserva;

Perfil 2: Analista Técnico II – Universidade Corporativa Sebrae : 1 vaga + cadastro reserva.

Como será o concurso Sebrae?

A avaliação será realizada em Brasília/DF, no dia 16 de março de 2025. A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas e apenas uma resposta correta. A etapa valerá 50 pontos e será reprovada a pessoa candidata que obtiver nota inferior a 25,00 pontos.

Veja a estrutura das provas:

Salários do concurso Sebrae

Os aprovados no concurso Sebrae receberão salário inicial equivalente a R$ 14.929,44.

Segundo o portal da transparência do Sebrae, a remuneração máxima para o cargo de Analista Técnico II, em âmbito nacional, pode chegar a até R$ 25.055,14.

Além do valor acima, os contratados ainda farão jus a diversos benefícios, tais como:

Plano de saúde e de assistência odontológica

Previdência privada

Seguro de vida em grupo

Vale-alimentação/refeição

Vale-transporte

Auxílio-creche e babá

Auxílio-educação para filhos até 18 anos e 11 meses

Auxílio para filhos com deficiência

Licença maternidade de 180 dias

Licença paternidade de 20 dias corridos

Sistema de compensação de horas

Remuneração variável, entre outros.

Vale destacar, ainda, que atualmente o regime de trabalho é híbrido, ou seja, o contratado poderá alternar entre o trabalho presencial e o trabalho remoto (home office).

A relação de emprego será regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em regime de contrato por prazo indeterminado, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Resumo