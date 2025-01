Conheça a casa do “BBB 25”, com decoração inspirada nos 60 anos da TV Globo

O “Big Day” do Big Brother Brasil (BBB) 25 trouxe muitas novidades sobre a edição que celebra as “Bodas de Prata” do reality. Além do anúncio dos novos “brothers” e “sisters”, os telespectadores puderam acompanhar as primeiras imagens da nova casa, que vai abrigar os participantes durante os 100 dias de programa.

A decoração de todo o ambiente é inspirada nos 60 anos da TV Globo, completados em 2025, como ressaltou o apresentador Tadeu Schmidt.”Vocês vão ver que cada cantinho tem a ver com histórias contadas ao longo das seis décadas. Tudo aqui cria essa atmosfera. Tá demais, né?”, celebrou.

Área interna

Um dos locais mais clássicos da casa, a sala de estar, onde os participantes se reúnem todos os dias para ouvir as orientações de Tadeu, tem inspiração nas novelas da Globo passadas no Oriente, como a clássica “Caminho das Índias” (2009). Cores como turquesa, coral e dourado, por exemplo, estão bastantes presentes no cômodo.

Legenda: Cristais e muranos se espalham nos objetos do ambiente e ajudam a dar o tom Foto: Divulgação/TV Globo

A dinâmica das cozinhas da Xepa e do Vip retornam para a 25ª edição do reality. Enquanto uma possui materiais para quem gosta de ostentação e luxo, com cores pretas e iluminação que remete ao neon, a outra possui itens “mais simples”, com cores mais vivas.

Legenda: As cozinhas Vip e Xepa continuam frente a frente na área de alimentação Foto: Divulgação/TV Globo

As produções que resgatam a fantasia e a magia também foram homenageadas na decoração. O banheiro é inspirado nessas memórias, com um espaço multicolorido recheado de objetos de diferentes texturas e formatos curiosos.

Legenda: Um painel em formato de mosaico feito com sobras de resina de cores e formatos diferentes chama atenção no banheiro Foto: Divulgação/TV Globo

E para fechar o andar inferior, o confessionário, onde os participantes possuem um maior contato com o público, presta uma homenagem a esse clima intimista com uma decoração baseada nos “Bastidores da TV”.

Legenda: O confessionário possui painéis de LED com homenagens à emissora Foto: Reprodução/TV Globo