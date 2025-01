Contagem regressiva: filtros do Instagram já têm data para acabar

Os filtros do Instagram vão mesmo acabar. Chega de pele perfeita, bocão com preenchimento labial fake, caretas com olhos e bocas aumentadas. Ainda é possível usar o recurso, mas a partir do dia 14 de janeiro, a rede social vai começar a remover todos os filtros criados pelos usuários. Triste fim para quem exercia o direito de ser bonito pelo menos na internet*.