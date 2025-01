Copa do Brasil 2025: CBF acaba com regra para empate e permite que jogador troque de time; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma mudança no regulamento da Copa do Brasil para 2025, eliminando a vantagem do empate para os times visitantes na primeira fase. Agora, em caso de igualdade no tempo regulamentar, a classificação será decidida nos pênaltis.

Até 2024, equipes dos potes A, B, C e D (de melhor ranking) jogavam fora de casa com a vantagem de empatar, uma regra que vigorou por oito edições.

A partir de 2025, as duas primeiras fases, disputadas em jogo único, terão decisão por pênaltis em caso de empate. A partir da terceira fase, os confrontos serão realizados em partidas de ida e volta.

As mudanças feitas pela CBF agora permitem que um jogador possa atuar por um novo time caso tenha entrado em campo antes do início da 3ª fase. Segundo o artigo 7 do regulamento, um atleta que já tenha jogado na competição poderá defender outra equipe durante a mesma edição, desde que isso aconteça antes dessa fase. Além disso, cada clube poderá inscrever até três jogadores que se encaixem nessa norma.

Entenda o novo formato da Copa do Brasil:

1ª Fase:

Jogo único na casa do time com pior ranking.

Em caso de empate, classificação será decidida nos pênaltis.

2ª Fase:

Jogo único, com mando de campo conforme o chaveamento do regulamento.

Empates também levarão a cobranças de pênaltis.

3ª a 7ª Fases:

Confrontos definidos por sorteio, disputados em ida e volta.

Empate no placar agregado levará a pênaltis.

Participantes

A Copa do Brasil 2025 contará com 80 clubes na primeira fase. A divisão dos potes será feita com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, garantindo o equilíbrio nos confrontos iniciais. O cruzamento entre os grupos seguirá o seguinte formato:

Grupo A x Grupo E

Grupo B x Grupo F

Grupo C x Grupo G

Grupo D x Grupo H

Essa estrutura mantém o padrão do torneio e reforça a competitividade nas fases iniciais.

Pote A x Pote E

Pote A

Atlético-MG;

Athletico-PR;

Fluminense;

Grêmio;

América-MG;

Bragantino;

Vasco;

Atlético-GO;

Juventude;

Cuiabá

Pote E

Sousa;

Tocantinópolis;

São Raimundo-RR;

Maringá;

FC Cascavel;

Pouso Alegre;

ASA de Arapiraca;

União Rondonópolis;

Porto Velho;

Águia de Marabá.

Pote B x Pote F

Pote B

Ceará;

Vitória;

Coritiba;

Sport;

Criciúma;

Vila Nova;

Operário-PR;

Ponte Preta;

Brusque;

Sampaio Corrêa.

Pote F

Humaitá;

Trem;

Ceilândia;

Inter de Limeira;

Maranhão;

Operário VG;

Tuna Luso;

Operário-MS;

Concórdia;

Sergipe.

Pote C x Pote G

Pote C

Novorizontino;

Tombense;

CSA;

ABC;

Remo;

Náutico;

Confiança;

Ferroviário;

Botafogo-PB;

Amazonas.

Pote G

Boavista;

Parnahyba;

Maracanã-CE;

Santa Cruz-RN;

GAS-RR;

Rio Branco-ES;

Rio Branco VN-ES;

Olaria

Portuguesa;

CSE;

Pote D x Pote H

Pote D

América-RN;

Manaus;

São José-RS;

Aparecidense;

Altos;

Retrô;

Caxias;

Athletic Club;

Nova Iguaçu;

Portuguesa-RJ.

