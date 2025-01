Copinha 2025: definidas as semifinais da competição

Definidos os confrontos das semifinais da Copinha. Nesse domingo (19/1), dois duelos decretaram as duas equipes que chegam para o confronto decisivo da competição. Na terça-feira (21/1), o Criciúma encara o São Paulo em Araraquara, enquanto o Grêmio joga contra o Corinthians em Barueri na quarta-feira (22/1). A grande final da Copinha será realizada no sábado (25/1).

Nesse domingo (19/1), o Grêmio superou o Palmeiras por 3 x 2 e continua na briga pelo título. Em Santo André, o Corinthians bateu o Vasco por 1 x 0 e segue no sonho dos 12º título da Copinha e de sua história. O Tricolor Gaúcho encara o Timão na próxima quarta (22/1)

O São Paulo garantiu vaga depois de derrotar o Cruzeiro por 3 x 1 no sábado (18/1). No mesmo dia, o Criciúma bateu a Ferroviária por 1 x 0 e passou para as semis. Agora o Tricolor Paulista terá o time catarinense como adversário na próxima fase do torneio.

Confira a agenda das semifinais:

Terça-feira (21/1)

Criciúma x São Paulo – 19h30

Quarta-feira (22/1)



Grêmio x Corinthians – 17h