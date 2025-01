Corinthians vira contra o Bragantino e estreia com vitória no Paulista

Na estreia do Paulistão, Bragantino e Corinthians se enfrentaram no Estádio Nabi Abi Chedid. O Timão foi um visitante indigesto e, de virada, bateu os donos da casa por 2 x 1.

Os primeiros 45 minutos do jogo foram movimentados. No entanto, quem saiu em vantagem foi o Bragantino com gol de Lucas Evangelista logo no começo da partida.

Depois de sofrer o gol, o Corinthians, comandado por Ramon Díaz acordou chegou a ter um pênalti assinalado, mas anulado com o auxílio do VAR por impedimento de Romero no começo do lance. Mesmo assim, o Timão seguiu criando chances com Talles Magno, Charles, Romero e Hugo, porém não conseguiu empatar o confronto antes do apito final.

A pressão imposta pelo Timão no primeiro tempo surtiu efeito no começo da segunda etapa. Logo aos quatro minutos, após corte errado de Juninho Capixba para o meio da área, o Corinthians chegou ao empate com Talles Magno.

O Bragantino deu a resposta com o novo reforço, Isidro Pitta. O paraguaio recebeu pela beirada do campo e cruzou fechado em direção ao gol, obrigando goleiro Matheus Donelli a trabalhar. Na hora de socar a bola para afastar o perigo, o goleiro do Timão se atrapalhou e quase tomou o gol.

Aos 33 minutos o Corinthians virou o jogo. O gol foi anotado por Pedro Raul após Ryan aproveitar o rebote da zaga e cruzar na medida para o atacante cabecear e virar o confronto.

Com a virada o jogo voltou a ganhar emoção e troca de ataques. Após o gol de Pedro Raul, Yuri Alberto quase anotou o terceiro do Timão e, no lance seguinte, o Bragantino assustou em chute de Lucas Evangelista, salvo pelo goleiro Mtaheus Donelli.

No final, vitória do Corinthians por 2 x 1 de virada, conquistando os primeiros três pontos no Campeonato Paulista de 2025.

O próximo jogo do Corinthians será neste domingo (19/1), às 19h30, contra o Velo Clube, na Neo Química Arena. Já o Bragantino pega o São Bernardo, no mesmo dia, a partir das 16h.