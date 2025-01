Criança pega ônibus para ir à casa da avó e desaparece em Campo Grande

Geovana Eustaquia Rodrigues, de 8 anos, desapareceu na manhã deste domingo (12), após pegar um ônibus do transporte coletivo no bairro Aero Rancho, para ir à casa da avó dela, no Parque do Sol, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas pelo tio, Vanildo Rodrigues, a menina saiu de casa era por volta das 9h da manhã e desde então, não chegou ao destino.

A bisavó da criança, que poderia ser outro destino, mora no Los Angeles. Outro ponto importante, detalhado pelo tio, é que a menina não sabe ler, nem escrever.

Desde então, a família faz buscas pela menina em bairros próximos.

Informações sobre paradeiro pode ser repassados ao telefone: (67) 99309-1875, tratar com Vanildo.