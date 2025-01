Criminoso é preso após render mulher com mata leão no Centro de Rio Branco

Na noite desta quarta-feira, 15, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Acre (PMAC), durante a operação Cavalo de Aço, realizou a prisão de um homem logo após efetuar um roubo no centro de Rio Branco.

Uma equipe do BPTran estava fazendo o policiamento na Avenida Ceará, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, quando avistou um indivíduo correndo apressadamente pelas vias com uma mochila rosa. Imediatamente a equipe policial notou a atitude suspeita e iniciou o acompanhamento ao fugitivo, que percebeu a aproximação dos militares.

Na fuga, o suspeito soltou a bolsa, com o intuito de distrair a equipe policial, mas foi logo detido. Na bolsa a guarnição encontrou diversos pertences pessoais e R$150 reais em espécie. A vítima foi identificada no local e contou à guarnição que havia sido rendida pelo criminoso com um mata leão para que soltasse a sua mochila. Diante dos fatos, o detido foi levado à Delegacia de Flagrantes para as providências legais.