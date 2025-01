Cristiano Ronaldo está a 44 gols do milésimo, considerando amistosos e jogos oficiais

Para uniformizar as contas, de Pelé e Cristiano Ronaldo, o ge contabilizou somente os gols do Rei do Futebol em jogos do Santos e do Cosmos por alguma competição ou em amistosos contra outras equipes profissionais, e no caso dos gols com a camisa do Brasil, valem apenas aqueles contra seleções principais. Não chegam aos badalados 1.283 gols, mas é muito mais do que dizem as contas dos europeus. Em jogos oficiais e amistosos time A x time A e seleção principal x seleção principal, Pelé anotou 1.174 gols.