Cruzeiro reúne ídolos de rivais em 2025 e se prepara para jogo no DF

O torcedor do Cruzeiro está esperançoso para a temporada de 2025. Com os anúncios das chegadas de Dudu e Gabigol para a próxima temporada, o Cabuloso está com um elenco recheado de jogadores consagrados em rivais e mira a briga por títulos ao longo do calendário.

No dia 22 de janeiro a Raposa tem confronto contra o Athletic, na Arena BRB Mané Garrincha, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

A venda de ingressos para o jogo da Raposa no DF segue a todo vapor. É possível garantir as entradas de forma on-line e também no ponto físico de venda, na quadra 102/103 Norte (confira informações abaixo).

As contratações de Dudu e Gabigol, ídolos de Palmeiras e Flamengo respectivamente, se somam com a de um outro jogador que já mostrou sua importância em 2024. Contratado em maio do ano passado, Cássio, ex-Corinthians, se tornou titular absoluto da posição e se transformou em um dos símbolos deste novo momento do clube.

Dudu foi revelado pelo Cruzeiro em 2010, mas passou pouco tempo na equipe mineira. Após 15 anos, retorna ao time com uma experiência vitoriosa pelo Palmeiras, onde ganhou Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.

Currículo semelhante ao de Gabigol, que foi revelado no Santos, mas teve seu destaque vestindo a camisa do Flamengo a partir de 2019, se consagrando principalmente como artilheiro do time nos dois títulos da Libertadores.

Os dois atacantes são duas das principais contratações da equipe para a temporada de 2025, onde além do estadual, a equipe ainda irá disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Ingressos

É possível garantir as entradas de forma on-line e também no ponto físico de venda, localizado na quadra 102/103 Norte. Confira o horário de funcionamento:

Segunda a sexta, das 9h às 20h

Sábado e domingo, das 10h às 16h

Metrópoles Sports

Este será apenas o primeiro jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. Além de produzir o embate pelo Campeonato Mineiro, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles também realizará partidas do Carioca, do Paulista e a Supercopa Rei. Até agora, são previstos sete confrontos, em cinco cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, dia 22 de janeiro, em Brasília

Vasco x Madureira, pelo Campeonato Carioca, dia 22 ou 23 de janeiro (a confirmar), em Manaus

Vasco x Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, dia 1º ou 2 de fevereiro (a confirmar), em Cariacica (ES)

Flamengo x Botafogo, pela Supercopa, dia 2 de fevereiro, em Belém

Vasco x Fluminense, pelo Campeonato Carioca, dia 5 ou 6 de fevereiro (a confirmar), em Brasília

Portuguesa x Corinthians, pelo Campeonato Paulista, dia 16 de fevereiro, em Brasília