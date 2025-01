Curry ignora lesão, é perfeito na linha de três e Warriors batem 76ers com suas estrelas na NBA

O Golden State Warriors começou bem a temporada da NBA e chegou a liderar a Conferência Oeste. Mas caiu de rendimento nos últimos jogos, amargando série de derrotas que o derrubou para o 10º lugar. Nesta quinta-feira à noite, a torcida teve novos motivos para sorrir com uma atuação de gala de Stephen Curry no Chase Center. O astro foi perfeito na linha de três pontos, com oito acertos, e conduziu a equipe à vitória por 139 a 105 diante do Philadelphia 76ers com seus três astros em quadra.

Para voltar a ter uma campanha positiva, agora com 17 triunfos e 16 derrotas, o Golden State começou o jogo no modo turbo, com Curry mostrando que não é o maior arremessador de três por acaso. O astro anotou 30 pontos no duelo, sendo oito bolas arremessadas do perímetro e todas com destino certo.

O início arrasador colocou logo o time de São Francisco em gigante vantagem de 16 pontos, após 35 a 19 no primeiro quarto e que permaneceu até o intervalo. Mesmo com um entorse no polegar direito, Curry demonstrava ao Big Three rival, formado por Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, que continua certeiro e decisivo aos 36 anos.

Ainda no meio do terceiro período, o astro dos Warriors chegou a se surpreender após novo acerto, que ampliou o massacre para 89 a 68, restando quase cinco minutos para o fim do quarto. Colocou as mãos na cabeça de incredulidade. Foram mais 13 pontos em somente sete minutos, alcançando 24.

Apesar de os técnicos optarem por reservas no período final, ainda deu tempo de Curry ampliar sua marca e chegar aos 30 pontos no duelo, mostrando que é o rei dos três pontos.

Embiid foi quem se destacou positivamente no 76ers, com 28 pontos e 14 rebotes. Mas a apresentação, bem ruim, não permitiu que a equipe reagisse em nenhum momento. O time buscará se redimir no sábado, diante do Brooklin Nets, enquanto Curry desafiará o Memphis Grizzlies de Ja Morant, novamente no Chase Center.

LIDERANÇA E RECORDE

Jamais na história, ao se tornar City Thunder, que a franquia havia vencido 13 seguidas. O líder do Oeste chegou à marca histórica ao fazer 116 a 98 no Los Angeles Clippers, no Paycom Center, em Oklahoma.

Agora são 28 triunfos em 33 jogos disputados do Thunder. E boa parte deles graças ao astro Shai Gildeous-Alexander, mais uma vez decisivo. Desta vez, em reação incrível após ter desvantagem de 16 pontos no primeiro quarto e ir ao intervalo com 52 a 48.

Gildeous flertou com um double-double ao anotar 29 pontos e distribuir oito assistências na 17ª vitória nos últimos 18 jogos do Oklahoma. Sua atuação foi tão decisiva que ele ganhou descanso no período final.

Quem também se destacou na rodada foi LeBron James. Depois de apresentação apagada no último jogo, a estrela do Los Angeles Lakers voltou a comandar uma partida, com 38 pontos na importante vitória sobre o Portland Trail Blazers por 114 a 106.

Confira os jogos desta quinta-feira:

Minnesota Timberwolves 115 x 118 Boston Celtics

Miami Heat 115 x 128 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 116 x 98 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 110 x 113 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 139 x 105 Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers 114 x 106 Portland Trail Blazers

Confira os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Orlando Magic

Houston Rockets x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies