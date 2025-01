Dany Bananinha é premiada em loteria e surpreende com valor inusitado

Dany Bananinha revelou, na última quarta-feira (15/1), que foi premiada na loteria. O valor, no entanto, ao contrário do que se esperava, foi decepcionante para a assistente de produção do Domingão com Huck.

“Aquele mini-ataque cardíaco. Passam mil coisas na cabeça… e quando abre [o prêmio] não passa de R$ 5”, disse ela.

– Nas redes sociais, Dany Bananinha publicou um print de uma notificação da Caixa Econômica Federal.

– Na imagem, ela foi informada que estava “mais milionária” após o sorteio do dia 11, cujo prêmio era estimado em R$ 36 milhões.

– Ao abrir a notificação, ela viu que, na verdade, o prêmio que ganhou não passava de R$ 5.

– Após desabafar sobre a situação inusitada, ela analisou: “A sorte está do seu lado. Calma!”, escreveu usando emojis de risada.