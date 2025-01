Davi Friale prevê forte onda de calor e queda brusca do nível do Rio Acre; veja detalhes

O “Mago do Tempo”, Davi Friale, comentou sobre o clima nos próximos dias na manhã desta terça-feira, 14. Segundo ele, os acreanos enfrentarão temperaturas elevadas nos dias que virão. “De quinta até domingo, o sol e o calor vão predominar”, destacou.

O meteorologista informou que os próximos dias serão muito secos, devido a uma massa de ar seco proveniente do hemisfério norte, mais precisamente das altas pressões atmosféricas ao noroeste da África, no litoral de Marrocos e nas ilhas de Portugal, Açores e Madeira. “Essa massa de ar entrará no Brasil pelo Acre e apenas no Acre e parte do Amazonas. Assim, teremos dias com muito sol, pouca chuva, e o nível do Rio Acre cairá novamente, podendo ficar abaixo dos 4 metros no próximo domingo”, previu Friale.

Ele acrescentou ainda que até quarta-feira, 14, ou seja, amanhã, poderão ocorrer chuvas pontuais, mas nada de grandes proporções.