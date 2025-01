De rappers a influencers: esse é o segredo para emplacar uma collab de sucesso

A força de uma parceria com celebridades ou influenciadores é indiscutível.

Um mês depois que o McDonald’s com lançou a “Travis Scott Meal”, em parceria com o rapper, as vendas da rede de fast-food crescerem 10% em 30 dias.

Já a colaboração de Shaquille O’Neal com a Papa John’s arrecadou mais de US$ 3 milhões para causas sociais. No segmento de moda e beleza, a Chanel aposta no ator Timothée Chalamet como embaixador do perfume Bleu de Chanel, reforçando a conexão da marca com o mercado de fragrâncias masculinas, que deve movimentar quase US$ 20 bilhões até o fim do ano.

As informações foram retiradas de uma reportagem da Entrepreneur Magazine.

Esses exemplos mostram que o impacto das parcerias com figuras públicas pode ser transformador. No entanto, o sucesso dessas campanhas depende de decisões estratégicas: alinhar os valores da marca com os do parceiro, adaptar-se ao orçamento disponível e utilizar ferramentas que potencializem o alcance da mensagem.

Escolher o parceiro certo faz toda a diferença

O primeiro passo para começar no marketing de influencers é encontrar personalidades cujas marcas conversem com a sua. Por exemplo, se sua empresa vende produtos de beleza, procure por perfis que publiquem suas rotinas de skin care rotineiramente, por exemplo.

Caso sua empresa seja B2B, considere uma parceria com um empreendedor celebridade no mesmo nicho que o seu. Desta forma, o público alvo do seu influenciador ou celebridade estará alinhado com o seu, o que é a chave para o sucesso.

Influencers cabem em todos os bolsos

Empresas menores, mesmo que já sejam consolidadas e conhecidas no mercado, podem não ter o orçamento para contratar grandes celebridades. Neste cenário, os influenciadores digitais aparecem como alternativas muito mais viáveis e igualmente eficientes.

Diferentemente das estrelas tradicionais, influenciadores geralmente têm conexões mais próximas com seus seguidores, gerando um nível de conversão mais alta devido à confiança que seus públicos-alvo têm neles.

Além disso, influenciadores podem atender nichos específicos que são muito relevantes para determinadas marcas. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube são ideais para isso, permitindo que criadores de conteúdo promovam produtos de maneira criativa e personalizada.

Mas, para isso, é muito importante deixar os influencers familiarizados com seu produto. Crie e envie um kit que explique seu produto, oferta e proposta; mande, também, amostras do seu produto para serem testadas e promovidas.

Tendência importante para profissionais de marketing

Dominar estratégias de parcerias com celebridades e influenciadores é uma habilidade que se tornou necessária para profissionais de marketing. Essa expertise costuma oferecer resultados expressivos em relativamente pouco tempo, o que impulsiona a carreira de quem lidera essas iniciativas.

Saber identificar os parceiros certos, estruturar campanhas alinhadas aos valores da marca e utilizar ferramentas tecnológicas são competências em alta no mercado.

Em um cenário cada vez mais competitivo, quem domina essas estratégias se posiciona como peça-chave para o sucesso das marcas, transformando campanhas bem planejadas em histórias de impacto e resultados concretos.

