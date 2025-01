Delegado da PCDF atira em esposa, empregada e enfermeira

O delegado Mikhail Rocha e Menezes (foto em destaque), da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), baleou três pessoas, na manhã desta quinta-feira (16/1).

Entre as vítimas estão a esposa dele, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40 anos; a empregada da família, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45; e a enfermeira Priscilla Pessôa Rodrigues, 45.

As duas primeiras foram baleadas por volta das 9h15, no Residencial Santa Mônica, no Setor Habitacional Tororó.

Em seguida, o policial civil — que teria tido uma grave discussão com um colega de corporação, estava afastado das funções havia cerca de 30 dias e estaria em surto — pegou o filho e seguiu para o Hospital Brasília, no Lago Sul.

Na unidade de saúde, Mikhail teria tido um desentendimento com funcionários do hospital, cobrado atendimento para o filho, que estaria vomitando, e baleado a enfermeira em seguida.

O delegado foi localizado e preso por uma equipe do o Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo), da Polícia Militar (PMDF), e levado para a Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Andréa e Oscelina foram levadas, inicialmente, para o Hospital de Base (HBDF). A esposa do delegado levou ao menos três tiros, segundo apurou a coluna Na Mira, e está em estado grave.

Priscilla apresentava quadro estável e passou por cirurgia, antes de ser avaliada por um neurocirurgião, devido à presença de fragmentos de bala que atingiram a coluna dela.