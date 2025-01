Denunciado por LGBTfobia, João Marcos Luz é nomeado secretário de Direitos Humanos

O prefeito Tião Bocalom (PL) anunciou oficialmente parte do seu novo secretariado para o 2º mandato à frente da Prefeitura de Rio Branco.

Entre os nomes, o que mais chamou a atenção foi o do ex-vereador João Marcos Luz (PL), derrotado nas urnas em 2024, não conseguiu se reeleger. Ele foi nomeado como novo secretário de Assistência Social e Direitos Humanos da capital.

João Marcos foi recentemente denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por suposto crime de LGBTFobia em razão de um vídeo publicado por ele em uma rede social antes da Parada LGBT+. Nas imagens, o ex-vereador convocou a população de Rio Branco a fiscalizar a 17ª Parada do Orgulho LGBT+. Ainda no dia 1º, uma decisão da Vara do Juiz de Garantias determinou que o vereador e dois portais de notícias apagassem o vídeo.

O órgão federal argumentou que o conteúdo publicado pelo vereador atribui à comunidade uma ‘agenda perversa’ e investe em pânico moral, e, por conta disso, pede que o MP analise uma possível ação penal contra Luz.

Bocalom defendeu

No anúncio do seu novo secretariada, neste sábado (3), o prefeito Tião Bocalom defendeu a escolha de João Marcos para o cargo.

“Pra mim, é a pessoa perfeita e certa para poder assumir a secretaria de Assistência Social. O João é uma pessoa muito dedicada, que eu conheço há mais de 30 anos, parceiro e amigo. Como líder na Câmara fez um grande trabalho, tem conhecimento de todas as áreas, uma pessoa inteligente. Não tenho dúvida nenhuma que vai poder ajudar muito,” disse.

