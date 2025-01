Deputado do Acre participará da cerimônia de posse de Donald Trump nos Estados Unidos, “uma honra”

Com a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos se aproximando, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm demonstrado interesse em acompanhar o evento. Entre os que já estão no país está o deputado federal pelo Acre, Ulysses Araújo (UB-AC).

Além de Ulysses, também deverão acompanhar a cerimônia de Trump, parlamentares como Gustavo Gayer (PL-GO), Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marco Feliciano (PL-SP), além de Sóstenes Cavalcante (PL-SP) e outros representantes de diferentes estados.

O parlamentar acreano destacou a admiração por Donald Trump. Em declaração, o parlamentar acreano afirmou estar grato pela oportunidade de representar o estado nesse momento histórico.

“Como parlamentar conservador e que acredita nas políticas de direita é um prazer e uma honra representar o meu Estado do Acre nesse evento, que eu reporto como o mais importante dos últimos tempos. Agradeço a Deus acima de tudo e ao povo acreano pela confiança nessa missão”, disse em uma de suas redes sociais.

Enquanto isso, a participação de Jair Bolsonaro, cujo passaporte segue retido pela Polícia Federal, ainda não foi confirmada. A representação oficial do Brasil deverá ser feita por integrantes da diplomacia.