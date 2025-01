Descida rápida de rio deixa balsa encalhada e veículos tem dificuldade para atravessar

A balsa utilizada para realizar as travessias entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves ficou encalhada na manhã desta quinta-feira (2), e uma ambulância que precisava atravessar não conseguiu.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), a balsa enfrentou problemas para atracar em razão da cheia e descida repentina do rio, que ocasionou acumulo de lama na rampa.

Segundo populares que precisaram utilizar a balsa, os carros que tentaram embarcar estavam ficando danificados na parte interior, causando prejuízo aos proprietários.

Confira a nota do Deracre na íntegra:

O governo do Acre, por meio do Deracre, informa que uma equipe está atuando exclusivamente na manutenção da rampa de atracação da balsa, com o apoio de uma máquina e operador, com a finalidade de normalizar as operações.

A balsa enfrentou dificuldades para atracar devido à cheia do rio e à descida repentina do nível da água, que afetaram a rampa devido ao acúmulo de lama. A equipe do Deracre está de prontidão e trabalhando intensamente para resolver a situação o mais breve possível.

Sula Ximenes

Presidente do Deracre