“Descobri esse termo no Acre”, diz atriz brasileira Cristiane Torloni sobre a palavra Florestania

A atriz Christiane Torloni participou da edição especial de ano novo que foi ao ar na última quinta-feira (2), Arena de Saberes, e falou sobre sua concepção da palavra “Florestania”, que segundo ela “descobriu” durante sua passagem no Acre.

De acordo com a artista, que faz uma comparação com o termo “saudade”, as duas palavras foram criados e não vieram do latim.

“Saudade é uma palavra que foi inventada pela língua portuguesa. Florestania também. É um neologismo. Não foi uma palavra que veio do latim, são palavras que não tem tradução”, comenta.

Ainda segundo Cristiane, ouvi pela primeira vez sobre Florestania quando veio ao estado acreano em 2006 para gravar a minissérie “Amazônia, de Galvez a Chico Mendes“.

“Eu ouvi e falei: como assim? Que palavra é essa? Florestania, é bonito porque soa como alegria, tem um som bonito. E as pessoas me disseram que era de um conhecimento ancestral da floresta”, revelou.

