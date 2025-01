Dieta comum para perder peso está ligada à queda de cabelo, diz estudo

O início de um novo ano é marcado pelas promessas e uma das mais comuns é perder peso. Neste sentido, o jejum intermitente costuma ser adotado. Esta é uma estratégia alimentar que consiste em alternar períodos de jejum e de alimentação, uma dieta focada mais no momento em que se come do que no que está sendo consumido.

No entanto, esta abordagem pode ter outros reflexos que não têm relação com a perda de peso. É o que descobriu um novo estudo realizado por pesquisadores da Westlake University, em Zhejiang, na China.

Os efeitos da dieta em roedores e humanos

Imaginando como o jejum intermitente pode afetar a pele e o tecido capilar, os pesquisadores rasparam todos os pelos de camundongos.

Em seguida, eles fizeram com que os animais fossem submetidos a dietas diferentes.

Um grupo só podia comer em dias alternados, enquanto outro comia oito horas por dia e jejuava por 16.

Já o terceiro tinha acesso irrestrito aos alimentos, sem preocupação com a alimentação.

A conclusão foi que os roedores que não foram submetidos a nenhuma dieta registraram o crescimento da maior parte dos pelos após 30 dias.

No entanto, os outros grupos ainda não haviam recuperado a pelagem mesmo 96 dias depois.

Os resultados foram descritos em estudo publicado na revista Cell Press.

Ao mesmo tempo, um experimento realizado com 49 humanos saudáveis apresentou resultados parecidos.

Depois de raspar a cabeça, a equipe descobriu que o cabelo crescia novamente a uma taxa 18% mais lenta em pessoas que faziam a dieta.

Células de crescimento capilar morreram

De acordo com os cientistas, a ligação entre o jejum e as taxas de crescimento do cabelo é explicada pelo efeito da restrição calórica nas células-tronco do folículo piloso (HFSCs), componentes essenciais para o crescimento dos pelos. No grupo controle de camundongos, essas células se tornaram ativas 20 dias após serem raspadas.

Quando o corpo está em jejum, no entanto, ele muda da queima de glicose como combustível para a queima de gordura. Nos animais com restrição calórica, isso levou a um aumento de ácidos graxos livres perto dos folículos pilosos, o que os levou a morrer em um processo conhecido como apoptose ou morte celular programada. Em outras palavras, em vez de as células de crescimento capilar se tornarem ativas, elas simplesmente morreram.

A equipe então aplicou o antioxidante vitamina E aos camundongos em jejum intermitente, o que ajudou a mitigar os efeitos do crescimento mais lento do cabelo. O mesmo aconteceu em roedores que foram geneticamente modificados para expressar mais antioxidantes em suas células.

Apesar dos resultados serem bastante convincentes, os pesquisadores destacam que são necessários mais estudos e testes com humanos para confirmar o efeito do jejum intermitente no crescimento do cabelo.