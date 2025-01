Diogo está confuso sobre sua estratégia de indicação ao Paredão

O líder da semana no BBB 25, Diogo Almeida declarou estar confuso sobre sua indicação ao Paredão na noite deste domingo (26). Fazendo dupla com a mãe, Vilma, o ator precisa tomar a decisão em consenso com ela.

Ele menciona um plano inicial de dividir votos entre Vinícius e Aline e indicar Vitória, mas agora está em dúvida. Edy alerta que essa estratégia pode dar vantagem no Bate e Volta. Diogo acredita que, se Vinícius e Aline enfrentarem Diego no Paredão, Diego será eliminado.

Maike comenta que o jogo mudou, especialmente com a possibilidade de o Big Fone interferir. Apesar disso, Diogo admite não se identificar com Vinícius, mas sente afinidade com Aline, o que dificulta suas decisões.

Veja o vídeo: