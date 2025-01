Diretoria do Galvez acerta a contratação do atacante Alifi

A diretoria do Galvez fechou a contratação do atacante Alifi para a disputa do Campeonato Estadual de 2025. O atleta, campeão Estadual pelo Rio Branco em 2023, estava atuando no futebol de Rondônia.

“A contratação do Alifi é importante. É um atleta com boas qualidades e pode ser uma peça decisiva na nossa campanha”, avaliou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Segundo Igor Oliveira, o elenco do time deverá ficar completo até a próxima quinta, 9. “Por causa dos custos das passagens, os atletas irão desembarcar em Rio Branco em dias alternados”, explicou o dirigente.