DNIT desiste de demolir ponte sobre o Rio Caeté, na BR-364, e adota nova medida; entenda

A ponte sobre o Rio Caeté, que garante o tráfego de veículos na BR-364, não será mais demolida, foi o que garantiu o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Ricardo Araújo.

A possibilidade de destruição da ponte foi levantada há algumas semanas desde que a estrutura começou a apresentar problemas. No local, a travessia ainda está sendo feita pela ponte, mas alguns veículos pesados precisam ir de um lado para o outro do rio por meio de balsas.

Mesmo com a necessidade de remover os pilares, uma parte da ponte será reaproveitada e ampliada.

“Não vai ser demolida. Como tem um problema geológico entre o P2 e P5, então nós vamos remover esses pilares e vamos estaiar, como a ponte aqui de Cruzeiro do Sul, com um vão livre, ampliar essa ponte de 210 para 360 metros, levantar duas torres em cima da própria ponte. Nós vamos ter que fazer um tipo de licitação através da contratação integrada e quem ganhar vai ter que fazer o projeto básico, projeto executivo e a execução dessa obra e com isso, em julho, a gente provavelmente já esteja cavando os primeiros tubulões. Essa licitação vai acontecer ao nível de Brasil”, explicou Ricardo ao AC24horas.

“Com nosso monitoramento, os ônibus e carros pequenos vão passar pela ponte e por baixo os caminhões, até o mês de abril, maio, quando o rio baixa. Já tendo a licitação da obra, a gente vai pedir também que a empresa que ganhar faça como foi feito na ponte de Tarauacá, onde nós estamos fazendo a ampliação com um desvio, passando normalmente sem nenhum problema. Então aqui nós estamos querendo reforçar o pilar até a construção definitiva dos estais. Não vai haver nenhum desabastecimento, o que vai ter é que no normal, os caminhões fariam o percurso em cima da ponte em 15, 20 segundos e ele agora vai gastar meia hora para passar“, continuou.