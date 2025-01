DNIT inicia obras de melhoria nas avenidas Marinho Monte e Rui Lino após articulação do prefeito Carlinhos do Pelado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deu início às obras de melhoria nas avenidas Marinho Monte e Rui Lino, atendendo a um pedido do prefeito Carlinhos do Pelado.

As intervenções visam proporcionar mais segurança e melhores condições de tráfego para os motoristas que utilizam diariamente essas vias.

As obras eram uma reivindicação antiga da população, e após articulação do Prefeito Carlinhos do Pelado junto ao Superintendente do DNIT Ricardo Araújo os trabalhos foram iniciados.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da parceria com o DNIT e agradeceu o empenho do superintendente Ricardo Araújo em atender às demandas do município.

“Gostaria de agradecer ao superintendente Ricardo Araújo e toda a equipe do DNIT pelo compromisso com nossa cidade. A melhoria dessas avenidas era um pedido antigo da nossa população, e graças ao DNIT os trabalhos estão acontecendo. Estamos juntos, trabalhando para transformar nossa cidade em um lugar melhor para todos”,declarou o prefeito.

A previsão é de que as obras continuem pelos próximos dias. À empresa Castillo responsável pela obra atuará com as melhorias na parte da noite, justamente para não atrapalhar o grande fluxo de veículos durante o dia.