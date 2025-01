Dois brasileiros aparecem no top 10 dos jogadores mais valiosos do mundo; veja

O CIES Football Observatory, empresa suíça dedicada a estudos do esporte, publicou nesta quarta-feira (8) um ranking dos 100 jogadores de futebol mais valiosos do mundo com base no valor de transferência.

O inglês Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, aparece no topo da lista. Com contrato até junho de 2029, o atleta foi avaliado em US$ 251 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).

Erling Haaland, do Manchester City, aparece na segunda colocação, avaliado em US$ 228 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão). Vinicius Júnior completa o pódio. O atacante brasileiro é avaliado em US$ 206 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão).

Lamina Yamal, do Barcelona, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, aparecem em seguida, custando US$ 180 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) e US$ 175 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão), respectivamente.

Rodrygo aparece em décimo, com o valor de US$ 141 milhões (cerca de R$ 888 milhões).

Brasileiros mais valiosos na lista

Dos 100 nomes que aparecem na lista, onze são de atletas do Brasil.

Além de Vinicius Júnior, Rodrygo (10º), Savinho (13º), Gabriel Martinelli (28º), Endrick (43º), Raphinha (69º), Gabriel Magalhães (70º), Evanilson (78º), Beraldo (81º), Bruno Guimarães (91º) e João Pedro (94º) estão entre os jogadores mais valiosos do mundo.

Gigante espanhol

O Real Madrid domina o ranking de jogadores mais valiosos de 2025. No total, 10 jogadores do gigante espanhol aparecem na lista, sendo três deles entre os cinco primeiros.

Veja o top 10 dos jogadores mais valiosos do mundo