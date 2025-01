Dona Déa Lúcia detona Carlinhos Maia e acusa influencer de transfobia

Quase um mês depois de a treta envolvendo Carlinhos Maia e Liniker ganhar as redes sociais, o caso ganhou mais um episódio no fim de semana. O influenciador esteve no palco do Domingão com Huck e, após a exibição do quadro, Dona Déa Lúcia usou as redes sociais para detoná-lo.

Na legenda, a mãe de Paulo Gustavo disse estar do lado da cantora e mandou um recado para ela: “Liniker, seu trabalho e sua arte me transformam e me emociona. Você é uma das maiores artistas que tenho o prazer de conhecer ao longo da minha vida. ‘Eu vou viver minha vida cantando pro povo. Que é quem me ama muito mais do que você’. Obrigada por existir, resistir e espalhar amor e arte pelo mundo. Um beijo carinhoso, Déa Lúcia”, escreveu.

Veja a declaração

“Hoje me senti especialmente com a responsabilidade de me posicionar com relação ao que deveria ser a obrigação de todas, todos e todes: respeitar a orientação sexual e a identidade de gênero de qualquer pessoa.

Neste domingo foi ao ar o programa Domingão com Huck, em que o humorista e influenciador digital Carlinhos Maia fez uma participação como convidado. Eu me emocionei com sua história e com a fala da mãe do artista. O programa foi gravado no início de dezembro para ir ao ar no mês de janeiro, período em que nós, que trabalhamos no Domingão com Huck, estamos de férias. Não conhecia a história de Carlinhos Maia e foi nesta ocasião que o conheci pessoalmente.