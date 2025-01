Donos de lotéricas de Goiás que investiram mais de R$ 20 mil em bolão da Mega da Virada acertam a quadra

O grupo de 120 donos de lotéricas em Goiás que investiram mais de R$ 20 mil em bolão da Mega da Virada conseguiram acertar apenas a quadra. A organizadora do grupo, Gisana Mendonça, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a cartela com os números premiados e o valor a ser recebido (assista acima). Com a quadra, os 120 apostadores vão dividir o valor de R$ 16,9 mil.