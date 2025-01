Dragon Age, Red Dead Redemption e mais jogos estão em oferta nesta semana

Com o retorno da PlatinumGames aos holofotes nesta última semana, com o anúncio de Ninja Gaiden 4, outros jogos da companhia também entraram em promoção. Entre eles, vale destacar Metal Gear Rising: Revengeance por R$ 41,40 via retrocompatibilidade. Além disso, o pacote com Bayonetta e Vanquish, outros sucessos da desenvolvedora, também está em oferta por R$ 48,75 nesta semana. Fique por dentro das ofertas nos consoles Xbox: