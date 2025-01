Dudu comemora reencontro com a vitória e elogia Fernando Diniz

O Cruzeiro reencontrou o caminho das vitórias na última quinta-feira (30/1), ao golear o Itabirito por 4 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, na Arena Independência. Após a partida, Dudu comemorou o resultado e dividiu os méritos da boa atuação com os companheiros.

— Boa partida da equipe, não só minha, mas da equipe toda. A gente fica feliz pelo rendimento, pela vitória, mas a gente sabe que precisamos de mais. Estamos no Cruzeiro e não podemos nos contentar com uma vitória só. O Cruzeiro é uma equipe muito grande — ponderou o atacante.

O camisa 7 falou sobre a curta passagem ao lado de Fernando Diniz no Cruzeiro, o elogiou e desejou sorte ao treinador na sequência da carreira.

— O Diniz veio aqui, fez o trabalho que achou que tinha que ter feito, deixo um abraço a ele. Trabalhamos juntos pouco tempo, mas é uma excelente pessoa. Uma pessoa que me surpreendeu como ser humano, espero que possa ter sucesso na próxima equipe. Espero que nosso ano aqui seja um grande ano — destacou o jogador.

Ainda na zona mista da Arena Independência, o atacante se esquivou sobre a contratação de um novo treinador e deu respaldo a Wesley Carvalho, que comandou a Raposa interinamente contra o Itabirito.

— São situações da diretoria, não cabe a mim e aos jogadores falar sobre isso. A gente deixa para a diretoria, nosso papel é entrar em campo, fazer bons jogos e ganhar, como fizemos hoje. O Wesley está no comando, então temos que respeitar as decisões dele, respeitar ele — finalizou.

O Cruzeiro se manteve na liderança do Grupo C, agora com sete pontos conquistados, dois a mais que o Aymorés, segundo colocado. No próximo domingo (2/2), recebe o Uberlândia, no Mineirão, às 18h30.