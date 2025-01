A recém-casada compartilhou no Reddit como descobriu o caso e por que achava muito mais difícil escapar dessa situação, se comparada a uma “pulada de cerca” comum.

“Estou casada há um mês e meu marido está tendo um caso com minha irmã. Fiquei em choque desde que descobri”, iniciou. O caso teria começado quando ainda estava noiva do homem.

Além da traição, a recém-casada disse que a irmã está grávida de 8 meses. “O marido dela foi quem descobriu o caso, e ele está se divorciando dela.”

Após ser confrontada, a mulher contou que a irmã revelou não ter ideia de quem seja o pai.

Depois de ser pego traindo, seu marido agora quer consertar o casamento e fazer terapia de casal. Ela, porém, está determinada a terminar a relação. “Nunca mais falarei com minha irmã, não importa o quanto ela implore para que eu a perdoe, e não vou continuar casada com meu marido, não importa o quanto ele implore para que eu fique.”

Na publicação, várias pessoas se solidarizaram com a situação e apoiaram a mulher a se divorciar. “Sinto muito que isso tenha acontecido com você. É bom ver alguém com coragem que não está pensando em falar com nenhuma dessas pessoas novamente, e estou orgulhoso de você por isso”, afirmou um usuário da rede social.