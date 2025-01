EA FC 25 divulga indicados à Seleção do Ano; veja como votar

A lista dos homens indicados conta com grandes talentos do futebol, incluindo a estrela que é rosto das capas de EA FC 25 e FC Mobile, Jude Bellingham, além de astros em ascensão como Cole Palmer, Lamine Yamal e Nico Williams. Eleito o Melhor Jogador do Mundo no prêmio Fifa The Best 2024, o atacante do Real Madrid, Vini Jr., lidera a lista de brasileiros, que também conta com Raphinha, Bremer e Marquinhos.