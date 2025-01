Elden Ring Nightreign: como participar do Teste de Rede no PS5 e Xbox Series

As inscrições acontecem de 10 a 20 de janeiro, às 11h (horário de Brasília). Aqueles que forem selecionados poderão participar de partidas que se desenrolam em ciclos de três dias e três noites, com foco na sobrevivência e enfrentamento a inimigos desafiadores com elementos roguelite. A promessa é de que o jogo completo terá pelo menos oito personagens selecionáveis, cada um com suas habilidades exclusivas e Ultimates. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz o passo a passo para se registrar no Teste de Rede de Elden Ring: Nightreign.

Confira: