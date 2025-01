Elenco do Independência faz treinamento e Álvaro Miguéis pode definir titulares

O elenco do Independência faz um treinamento tático neste sábado, 25, a partir das 8h30, no Marinho Monte, e o técnico Álvaro Miguéis deve definir os titulares para a estreia no Campeonato Estadual. O Tricolor enfrenta o Vasco na segunda, 27, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

Grupo completo

Álvaro Miguéis poderá contar com elenco completo para o primeiro compromisso no Estadual. O Tricolor estreou na temporada 2025 na última quarta, 22, em Marabá, no Pará, contra o Águia. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Timão acabou eliminado nas penalidades.