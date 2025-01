Elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos e foca no clássico

O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta quarta, 29, e foca no clássico contra o Independência. A partida pela 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual será disputada no sábado, 1º, às 17 horas, no Florestão.

“Fechamos a programação e vamos trabalhar duro. Vamos disputar o primeiro clássico da temporada contra um adversário de muita tradição e precisamos chegar no melhor nível”, comentou o técnico Daniel Pereira.

Zé Guilherme é desfalque

O meia/atacante Zé Guilherme é desfalque no clássico. O garoto atuou improvisado na lateral esquerda na estreia e será obrigado a cumprir suspensão automática.

“Infelizmente perdemos o Zé Guilherme por causa do cartão vermelho. Temos opções e isso é importante”, comentou o treinador.

Felipinho no DM

O meia Felipinho, com uma lesão no tornozelo, iniciou a semana no departamento médico. O atleta é uma peça importante na montagem da equipe.