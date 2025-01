Eles cozinham sua própria comida e dirigem carros usados: conheça alguns milionários que aderiram ao estilo do ‘subconsumo’

A empreendedora Shang Saavedra, formada em Harvard e administradora de um site de finanças pessoais, construiu um patrimônio líquido multimilionário com seu marido, mas, observando o estilo de vida do casal, nunca se pode saber qual é a situação financeira deles.

Segundo a Fortune, que conversou com o casal, eles alugam uma casa de quatro quartos em Los Angeles, compartilham um carro de segunda mão com mais de 15 anos de uso e compram comida congelada no supermercado porque é mais barato.

Seus filhos usam roupas de segunda mão e brincam com brinquedos encontrados no mercado do Facebook. As únicas coisas que não abrem mão é da educação deles, que frequentam escola particular. Além disso, investem em propriedades e apoiam iniciativas filantrópicas.

“É claro que ainda me sinto tentada a comprar artigos e experiências de luxo e, de vez em quando, temos uma noite agradável em um restaurante muito bom – mas entender o motivo pelo qual você quer algo (…) vem de uma dor por uma parte não realizada de sua vida e, muitas vezes, é uma necessidade psicológica”, disse Shang Saavedra à Fortune.

Ao contrário da maioria dos americanos – 58% dos quais disseram a uma pesquisa da Associação Americana de Psicologiada no ano passado, que se preocupam com suas finanças durante o período festivo – Saavedra diz que suas despesas diárias durante o Dia de Ação de Graças e o Natal aumentam principalmente por causa dos presentes filantrópicos.

De acordo com a publicação, os milionários adeptos desse estilo de vida mais simples e com os quais conversou, disseram que tentam manter seus gastos discricionários no mínimo, valorizando o impacto positivo disso em suas finanças.

Para eles, esses hábitos já fazem parte de sua natureza. E, tendo vivido o estilo de vida de subconsumo durante a maior parte de suas vidas adultas, o saldo bancário deles está colhendo os frutos.

Annie Cole, que trabalha como pesquisadora contratada e especialista em finanças pessoais, orientando mulheres sobre como lidar com dinheiro, possui bens que totalizam mais de US$ 1 milhão, mas tudo o que ela gasta em um mês é US$ 4.000.