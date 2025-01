Elon Musk aparece em vídeo em evento de campanha da extrema-direita alemã

O bilionário Elon Musk fez uma aparição surpresa durante o evento da campanha eleitoral do AfD (Alternative fuer Deutschland) em Halle, no leste da Alemanha, neste sábado, falando publicamente em apoio ao partido de extrema-direita pela segunda vez em poucas semanas.

Dirigindo-se a um salão de 4.500 pessoas ao lado da líder do partido Alice Weidel, Musk falou ao vivo por meio de um link de vídeo sobre a preservação da cultura alemã e a proteção do povo alemão.

“É bom ter orgulho da cultura alemã, dos valores alemães, e não perder isso em algum tipo de multiculturalismo que dilui tudo”, disse Musk.

Na semana passada, o bilionário norte-americano causou alvoroço depois de fazer um gesto que atraiu comparações online com uma saudação nazista durante as festividades de posse do presidente dos EUA, Donald Trump.

Neste sábado, ele disse que “as crianças não devem ser culpadas pelos pecados de seus pais, muito menos de seus bisavós”, aparentemente referindo-se ao passado nazista da Alemanha. “Há muito foco na culpa do passado, e precisamos ir além disso”, disse ele.

Musk, que falou sobre a supressão da liberdade de expressão sob o governo da Alemanha, já havia atacado o chanceler alemão, Olaf Scholz, no X. Por sua vez, Scholz disse na terça-feira que não apoia a liberdade de expressão quando ela é usada para opiniões de extrema-direita.

Ele comentou a favor do voto no partido de extrema-direita, dizendo: “Estou muito animado com o AfD, acho que vocês são realmente a melhor esperança para a Alemanha… lutam por um grande futuro para a Alemanha”, disse ele aos público.

Weidel agradeceu a ele, disse que os republicanos estavam tornando os Estados Unidos grandes novamente e conclamou seus apoiadores a tornar a Alemanha grande novamente.

No início deste mês, Musk recebeu Weidel em uma entrevista no X, despertando a preocupação com a interferência nas eleições.