Elon Musk é criticado após gesto semelhante a saudação nazista

O bilionário Elon Muk, dono da rede social X e de empresas como a SpcaX, está sendo criticado após fazer, nesta segunda-feira (20/1), um gesto semelhante à saudação nazista a Adolf Hitler. Musk deverá ter um cargo com status de ministro no governo de Donald Trump e participa dos eventos de posse do republicano.

O gesto de Muk foi feito após um discurso nesta segunda. Donald Trump, que tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos, prometeu a ele a chefia do Departamento de Eficiência Governamental.

A postagem do vídeo em que Musk faz o gesto polêmico, no perfil Republicanos contra Trump, no X (antigo Twitter), tem comentários, a maioria deles, contra Musk. Os que o defendem dizem que o movimento não faria alusão ao nazismo.

No perfil, os usuários associam o movimento do braço à saudação nazista. “O que você esperava de um homem que nasceu e cresceu no Apartheid na África do Sul”, diz um dos comentários. Outra pessoa, em defesa do bilionário, disse: “ele não fez o gesto nazista”.

Veja o gesto de Musk:

O vídeo com o gesto de Musk circula na internet. Na gravação, ele coloca a mão direita sobre o lado esquerdo do peito e estica o braço, deixando-o na altura da cabeça.

O movimento de Elon Musk é semelhante ao que era feito para saudar o líder nazista da Alemanha, Adolf Hitler.

Donald Trump voltou a ocupar o posto de presidente dos Estados Unidos nesta segunda, após a posse oficial.

Musk, até a publicação desta reportagem, não havia se manifestado.