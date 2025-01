O deputado estadual Pedro Longo (PDT) é o entrevistado do Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (27).

O bate-papo ao vivo será conduzido pelo jornalista Everton Damasceno, às 17h, no canal do ContilNet no YouTube.

Longo deve falar sobre o mandato, principais projetos de lei de sua autoria e pretensões para 2026.