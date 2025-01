Em dois dias, alistamento militar feminino registra 6.613 inscrições

Com apenas dois dias de inscrições abertas, o alistamento voluntário feminino nas Forças Armadas já conta com 6.613 mulheres alistadas.

O período para se alistar começou na última quarta-feira (1/1) e vai até o dia 30 de junho. Antes o alistamento era restrito aos homens – e obrigatório – quando completam 18 anos.

Em nota, o Exército disse que o “volume expressivo nos primeiros dois dias demonstra o crescente interesse das mulheres em contribuir para a defesa do País e integrar as fileiras das Forças Armadas”.

As Forças Armadas preveem dedicar 1.465 vagas, distribuídas em 28 municípios do país, para as candidatas que completam 18 anos em 2025.

A seleção ocorre em etapas para verificar aptidão física e inspeções de saúde, com exames clínicos e de laboratórios. O primeiro passo é a inscrição em um município que participa da iniciativa (veja a lista abaixo), de forma presencial ou on-line, e escolher qual Força (Exército, Marinha ou Aeronáutica) deseja ingressar.

Para isso, serão solicitados os seguintes documentos:

Comprovante de residência;

Certidão de nascimento ou prova de naturalização;

Documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho.

Depois, há a realização de exames e testes de aptidão. Caso siga para a próxima etapa, a candidata faz uma seleção complementar dentro da Força à qual foi designada e, por fim, é feita a incorporação.

As selecionadas serão chamadas no primeiro ou segundo semestre de 2026. Nessa etapa, o serviço militar para de ser voluntário e começa a ser obrigatório, conforme os direitos e deveres da função. O trabalho dura 12 meses, podendo ser prorrogado.

Municípios

Segundo as Forças Armadas, os locais escolhidos para o alistamento feminino contam com mulheres nas instalações militares. Dessa forma, os quarteis têm estruturas como alojamentos para receber as novas candidatas.

Participam: